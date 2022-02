Il faut s’attendre à des perturbations jeudi, dans les écoles. Et rien à voir cette fois avec Omicron. Trop c’est trop, estiment en front commun les syndicats du secteur Enseignement. Ils appellent à une concentration, ce jeudi 10 février à 11 h, devant les bureaux du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et ils couvriront les arrêts de travail de tous les membres du personnel qui s’y rendront ou s’y prépareront d’ici là. Tous les statuts (personnel enseignant, ouvrier, administratif, etc.) et tous les niveaux d’enseignement (du maternel au supérieur) sont concernés.

"C’est ça, la récompense ?"