Les provinces de Liège et de Luxembourg en alerte orange pour les orages Belgique Belga L'Institut royal météorologique (IRM) a placé vendredi les provinces de Liège et de Luxembourg en alerte orange en raison des fortes averses orageuses attendues dans la journée. © DEMOULIN BERNARD

Le reste du pays est en alerte jaune. Ces averses orageuses pourront être accompagnées de violents coups de vent et de grêle. Dans les provinces de Liège et de Luxembourg, les précipitations atteindront probablement entre 31 et 50 mm par heure ou entre 41 et 60 mm en six heures et seront sans doute accompagnées de rafales d'au moins 90 km/h, ce qui justifie le code orange. L'IRM précise que des orages violent pourraient avoir lieu localement ailleurs.