Pourquoi la Belgique parvient jusqu'à présent à éviter un confinement total: "Trois paramètres devront être suivis de près" Belgique Ludovic Jimenez © REPORTERS/AFP/FLEMAL

Ce mardi, ce sont les Anglais qui viennent d’y re-passer. Ils sont reconfinés jusqu’à la mi-février. Idem pour les Écossais, tout comme l’Irlande et le Pays de Galles. Si en France, de nombreux professionnels de santé décomptent déjà les semaines avant que ce scénario ne se reproduise, l’Allemagne a annoncé ce lundi prolonger son confinement jusqu'au 31 janvier, et les Pays-Bas le resteront jusqu’au 19 janvier. Alors comment expliquer que la Belgique soit à l’abri de mesures plus strictes, à ce stade en tout cas, et que le terme de reconfinement ne soit pas même pas évoqué par nos responsables politiques ?