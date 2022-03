Dès les premiers jours de l’invasion de l’Ukraine, il est apparu que des milliers de réfugiés allaient arriver jusqu’en Belgique et que des solutions d’accueil devaient être mises en place. Parallèlement à l’initiative #PlaceLibre qui a fait appel à la solidarité des citoyens pour héberger des réfugiés, une négociation à l’échelon européen s’est lancée pour offrir le statut de protection temporaire aux nouveaux arrivés. Ce statut offre aux réfugiés un accès illimité au marché du travail, un droit d’inscription auprès d’une caisse d’assurance maladie, l’accès aux services sociaux et donc un revenu d’intégration sociale (RIS), la possibilité d’ouvrir un compte bancaire, un accueil dans les écoles et la possibilité de toucher les allocations familiales.