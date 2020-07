Tourisme Bénédicte Ollivier loue des cuistax à Coxyde depuis 24 ans et n’a pas facile à faire respecter les mesures sanitaires.

En 24 ans sur la digue, elle n’avait évidemment jamais connu cela. Une longue fermeture au printemps, une plage et une digue désertes et un manque à gagner important. Bénédicte Ollivier loue des cuistax sur la digue et a pu rouvrir ses portes au début du mois de juin, au retour des résidents secondaires. " Ce n’était pas facile du tout et c’était un soulagement de pouvoir ouvrir le magasin, sourit-elle. Nous avons en plus eu de la chance avec le temps durant le mois de juin, et les week-ends étaient bien remplis. "

(...)