La circulaire établit les recommandations pour l'organisation d'événements liés aux matchs du championnat européen. En vertu de celle-ci, les activités devront tant que possible être organisées en extérieur et être soumises à un système de réservation.

L'objectif est de disposer les écrans de sorte que "les personnes puissent les regarder depuis l'extérieur". Il s'agit d'éviter que de larges groupes de personnes ne se rassemblent.

La capacité en extérieur sera fixée à 400 spectateurs et 200 en intérieur. Rester debout sera toléré en absence de services de restauration. La commande de boisson sera autorisée, mais chacun devra rester assis durant le match et être servi à table. Si des boissons ne sont pas disponibles, et que les personnes sont donc debout, elles devront se réunir par groupe de quatre, à distance les uns des autres. Les nuisances sonores ne pourront dépasser 80 décibels.

Les orientations de la circulaire sont valides jusque fin juin, et des assouplissements seront prévus au 1er juillet si les chiffres épidémiologiques le permettent. Jusqu'à 2.500 personnes pourraient alors se rassembler.