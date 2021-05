Pour l’immunologiste Sophie Lucas (UCLouvain), il est essentiel de renforcer les campagnes d’information concernant la vaccination.

Peut-on dire que l’adhésion vaccinale augmente plus on descend dans les catégories d’âge ?

"Pour l’instant, je vois que la vaccination avance très bien concernant les catégories d’âge au-delà de 60 ans (90 % en Flandre et environ 80 % à Bruxelles et en Wallonie). On ne peut pas encore évaluer ces chiffres chez les plus jeunes. Toutefois, des psychologues évaluent cette question et il semble qu’ils se posent davantage la question."

Au niveau régional, comment expliquer que côté francophone, l’adhésion vaccinale et le taux de vaccination soient moins forts qu’en Flandre ?