Un campement sauvage est sur le point d’être démantelé par la police. Le manque d’accompagnement des autorités est dénoncé.

Depuis une dizaine de jours, un campement de Roms s’étend sur un terrain vague situé à proximité de la rue Dante, le long du Canal à Anderlecht. Le campement composé de baraquements précaires, faits de tôle et de bois, est comparable à un petit bidonville. Il est occupé par une quinzaine d’occupants, dont des enfants, qui occupent ce terrain racheté par un promoteur immobilier et dont le sol est pollué. À terme, ce sont 800 logements et des commerces qui s’implanteront sur ce terrain situé dans une zone en plein développement urbain.

Mais ce campement sauvage appartiendra bientôt au passé et va être démantelé.