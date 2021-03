Il ne fait pas bon être indépendant en Belgique depuis un an, en tout cas dans la majorité des secteurs. Entre fermeture de l’Horeca, des magasins non essentiels, de la culture et autres salles de sport, ils sont nombreux à devoir compter sur les primes (souvent insuffisantes) des autorités. Et pour obtenir des renseignements et surtout savoir s’ils sont éligibles pour les aides mises en place, ils doivent se tourner vers leur secrétariat social. Iwona Backiel travaille chez Group S et nous parle de son quotidien, entre une charge de travail qui a explosé et la détresse psychologique de beaucoup d’indépendants. " Pour nous, le plus gros du travail a eu lieu durant le premier confinement, quand tout était à l’arrêt. Il y a eu un boom énorme des demandes et des appels au mois de mars, et également début novembre, même si nous étions mieux préparés ", raconte-t-elle.