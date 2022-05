Le CDH poursuit sa mue en mouvement des Engagés, non sans rencontrer son lot de difficultés. Le Congrès national qui s’est tenu le samedi 14 mai à Liège pour approuver le manifeste et les statuts du mouvement n’a réuni que 320 participants, contre plus de 1 300 pour celui de mars lors duquel le nouveau nom a été annoncé. Ont été particulièrement remarquées les absences de Benoît Lutgen, Catherine Fonck ou encore Joëlle Milquet.