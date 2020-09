Les présidents des sept partis qui négocient la composition d'une nouvelle coalition fédérale dite "Vivaldi" ont tous été testés négatifs au Covid-19, ce qui va permettre une reprise prochaine des discussions en présentiel, ont annoncé mercredi les deux préformateurs, Egbert Lachaert (Open Vld) et Conner Rousseau (sp.a) sur Twitter.

Les présidents de ces deux partis ont exprimé leur volonté de reprendre les négociations "physiquement".

M. Lachaert s'était mis en quarantaine pour deux semaines le 8 septembre dernier à la suite d'un test positif au coronavirus. Ce qui avait entraîné l'annulation jusqu'au 18 septembre des réunions entre les sept présidents de partis (PS, sp.a, MR, Open Vld, Ecolo, Groen, CD&V) qui négocient la mise sur pied d'un nouveau gouvernement fédéral. Ils étaient toutefois restés en contact par vidéo-conférence.

Les présidents et leurs proches collaborateurs ont entre-temps subi un second test, qui s'est avéré négatif pour tous les sept, ont précisé MM. Lachaert et Rousseau.

Leur objectif reste de "travailler à la mise en place du nouveau gouvernement pour le 1er octobre".