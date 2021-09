Les services de promotion de la santé à l’école (PSE) sont à bout et menacent de faire grève. En cause ? La charge de travail qui découle de la lutte contre le Covid dans les écoles.

Lors d’un Comité de concertation en août dernier, il a en effet été décidé de réquisitionner les services PSE de Bruxelles pour assurer la vaccination des élèves de 12 à 18 ans. "L’ONE a reçu l’ordre formel et militaire d’organiser la campagne de vaccination pour la mi-septembre mais tracing et vaccination sont incompatibles avec les missions de base des services PSE", dénonce Yves Hellendorf, secrétaire national CNE pour le non-marchand, dans un communiqué. Le syndicat indique en effet que les services PSE sont dans l’impossibilité d’organiser cette campagne dans les temps et de maintenir leurs missions de base en parallèle.