Des applications comme Tinder enregistrent une progression spectaculaire du nombre de clics et d’inscriptions.

Etre confiné chez soi, pas toujours évident. On tourne en rond, l’ennui est là… En Flandre, depuis le 18 mars, date du début du confinement, on a ainsi enregistré une hausse de 94 % des accessoires érotiques, a constaté De Morgen qui a interrogé à ce sujet la multinationale EDC Retail. Un chiffre qui signifie environ 800 commandes quotidiennes de plus qu’en temps normal.

Considérée comme la référence des questions ayant trait au domaine du sexe en Flandre et aux Pays-Bas, la sexologue Goedele Liekens est fort sollicitée en ces temps troublés. Face à l’avalanche d’interrogations, celle-ci promet de répondre à "toutes les questions intimes au temps du coronavirus" sur la chaîne flamande vijf.be , hashtag "hotinuwkot ".

Forts des judicieux conseils de Goedele et scotchés à leur écran, certains se lancent ainsi dans l’aventure vibrante en espérant y trouver un peu de réconfort moral et… d’amour.

(...)