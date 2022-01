Le député PS Christophe Lacroix a annoncé jeudi à la Chambre que les partis socialistes PS et Vooruit déposaient une nouvelle proposition de loi visant à autoriser le don de sang pour les hommes homosexuels et bisexuels (HSH). "En effet, les techniques de détection des maladies transmissibles ont évolué et différentes instances européennes et internationales, dont la Cour de Justice de l'Union européenne, ont mis en avant le caractère non justifié de ces exclusions. En novembre dernier, le Conseil supérieur de la Santé lui-même a estimé qu'il était tout à fait possible de réduire cette période d'exclusion à quatre mois", a indiqué le député, justifiant ainsi le dépôt d'un nouveau texte. Deux propositions de loi, l'une déjà portée par le PS, l'autre par DéFI, avaient déjà été déposées en début de législature.

"Il n'y a pas de groupes ou de population à risque, il n'y a que des pratiques à risque qui peuvent concerner chaque citoyen, quelle que soit son orientation sexuelle", ajoute dans un communiqué le député PS Hervé Rigot, auteur de la nouvelle proposition.

En Belgique, les hommes qui ont eu un contact sexuel avec un autre homme (HSH) sont aujourd'hui exclus du don de sang pendant douze mois après le dernier contact sexuel avec un autre homme. Les hétérosexuels déclarant avoir eu des comportements à risque, plusieurs partenaires sexuels par exemple, sont eux aussi écartés, mais pour une période de quatre mois.

Interrogé à ce sujet, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) a qualifié cette nouvelle proposition de loi d'"initiative importante".