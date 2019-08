Le secteur du gardiennage privé ne manque pas de demandes et la tendance nécessite donc un grand recrutement.

L’entreprise G4S veut, par exemple, atteindre le cap des 1 000 nouveaux collaborateurs cette année. Une situation que confirme le groupe Fact, basé dans le Brabant wallon et actif dans le domaine. "La tendance est toujours à un recrutement à la hausse. On est facilement à 150 recrutements en 2019. C’est un gros chiffre comparé à d’autres secteurs économiques", explique Philippe Defechereux, directeur commercial de Fact.

L’attractivité du secteur n’est pas neuve, mais continue malgré les années. Pour Philippe Defechereux, l’explication réside dans la prise de conscience des entreprises concernant la sécurité : "Il y a eu un pic après les malheureux attentats. Depuis, la tendance est toujours à la croissance. C’est un peu retombé après le grand boom des demandes mais ce n’est pas redescendu au niveau où le secteur était avant. Il y a eu une véritable intégration de la sécurité pour toute une série d’entreprises qui s’en préoccupaient moins ou pas auparavant.

Le segment du gardiennage classique reste dans le secteur une activité clairement demandée selon le responsable de Fact. Même si cela reste pour l’entreprise wallonne le vecteur le plus important, d’autres comme G4S misent beaucoup sur la diversification des activités. "On est aussi à la recherche de plusieurs types de profil. Ce n’est pas quelque chose de monolithique. Il peut y avoir entre 12 et 15 métiers différents derrière ce qu’on appelle les agents de gardiennage", raconte Stéphane Gilles, directeur des ressources humaines de l’entreprise.

"Je suis désespérément à la recherche d’installateurs et de techniciens pour les systèmes d’alarme. Là, on est sur le métier de sécurité et non plus de gardiennage. On ne peut pas penser uniquement gardiennage. Franchement, nous avons encore 200 à 250 offres qui peuvent être prises du jour au lendemain. Le tout est de trouver les bons profils. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas à notre secteur alors qu’on a une palette de choses à offrir."