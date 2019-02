Les soldats belges se trouvant en Afghanistan n'ont plus reçu de courrier ou n'ont pas pu en envoyer à leurs proches depuis déjà deux mois et demi, rapportent samedi Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg et De Standaard. La Défense reconnaît le problème.

"Même les voeux de nouvel an des enfants ne sont pas encore arrivées", se désole la compagne de l'un des soldats déployés en Afghanistan.

"Compte tenu des conditions de sécurité, seuls nos avions de transport C-130 peuvent atterrir" dans ce pays, explique la Défense. Ces appareils disposent en effet de systèmes de défense contre les roquettes. "Mais nos neufs C-130 sont très demandés. Cela fait que le courrier peut parfois être retardé."

La Défense se dit consciente de l'importance de ces lettres pour les militaires et leurs familles. Il a d'ailleurs été décidé d'organiser encore un vol ce week-end à destination de l'Afghanistan qui emportera notamment toutes ces missives. La direction de l'armée rappelle en outre que les militaires peuvent garder le contact avec leurs proches durant toute leur mission via Skype et les réseaux sociaux.

Les soldats concernés sont partis mi-novembre à Mazâr-e Charîf, dont ils protègent l'aéroport international. Ils doivent y rester de quatre à six mois.