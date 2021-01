Une campagne "100 % solidaire - Nous ne soldons pas nos actions sociales" est apparue à la place. "Nous espérons déclencher avec cette campagne des actes de soutien à notre modèle d’entreprise sociale via des achats dans nos magasins et/ou en réalisant un don", précise Olivier Neufkens de l’ASBL. Il faut savoir que 80 % du budget des Petits Riens provient des ventes de ses articles de seconde main. Et que l’an passé, l’entreprise a déploré 5 millions de perte de chiffre d’affaires. Les Petits Riens, c’est du logement pour les plus démunis, de l’aide sociale aux familles et une rampe de réinsertion. Que l’on peut soutenir en donnant des vêtements ou en les achetant en boutique.