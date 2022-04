Rassemblés dans un bar saint-gillois, les soutiens bruxellois d’Emmanuel Macron ont célébré la victoire du président.

Du soulagement, et un parfum de victoire flottait dans le quartier du Châtelain, à Saint-Gilles. Et on ne parle pas de la (nouvelle) victoire de l’Union face au Sporting d’Anderlecht. Une partie de la communauté française de Belgique s’était donné rendez-vous au bar à vin La Trinquette pour suivre l’annonce des résultats de la présidentielle. Et on se serait presque cru en plein Paris puisqu’on a trinqué au vin blanc ou rouge, tout en se claquant deux bises pour se saluer. Au moment de l’annonce de la victoire d’Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, les cris de joie ont retenti, en même temps qu’un grand ouf de soulagement, dans cet établissement acquis à la cause du président sortant. On y a d’ailleurs retrouvé des représentants de LaREM qui ont fait campagne à Bruxelles, mais aussi dans le Benelux. “Cela fait des mois que nous sommes sur le pont et que nous organisons des rassemblements, des actions, du porte-à-porte, etc, souffle Louise Coffineau, coordinatrice de campagne et porte-parole LaREM pour le Benelux. Ce soir, je ressens une grande joie et un grand soulagement suite à cette victoire. En face, n’oublions pas que nous avions l’extrême-droite ! Maintenant, nous allons prendre une semaine de repos, puis on repart en campagne pour les législatives !”