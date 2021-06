C’est un sujet qui inquiète de plus en plus les experts. Plusieurs villes hôtes de l’Euro 2020 doivent faire face à une recrudescence des cas de Covid-19. Ce fut le cas de la Russie, et plus particulièrement de Saint-Pétersbourg qui doit accueillir plusieurs rencontres de la compétition. Lundi dernier, c’était au tour de la Finlande d’affronter la Belgique au Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg.

Un match qui n’aura pas été sans conséquence sur le plan sanitaire. En effet, plus de 300 supporters finlandais ont été contaminés lors du match contre nos Diables rouges. Un cluster semble donc avoir touché le match Finlande - Belgique à Saint-Pétersbourg. Et pire encore, d’autres cas devraient encore être détectés puisqu’environ 800 personnes, et notamment des cars de supporters, ont passé la frontière sans se faire tester. D’après les autorités sanitaires, l’incidence à Saint-Pétersbourg est actuellement vingt fois plus élevée qu’en Finlande. Dès lors, doit-on craindre un rebond de l’épidémie à cause de l’Euro dans les semaines à venir ?