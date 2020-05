Il faudra attendre jusqu’au 3 juin pour savoir si les stages sportifs sont autorisés.

Les Régions l’ont annoncé vendredi, avant que le fédéral le confirme : il sera possible d’organiser des camps scouts, stages et activités récréatives pour enfants et jeunes durant les vacances d’été. L’annonce a été accueillie avec soulagement par de nombreux parents.

Bémol : il est apparu dans la foulée que les stages et activités purement sportifs n’étaient pas concernés par l’annonce de vendredi. En résumé : un stage de chant ou de peinture est autorisé, pas un stage de judo ou de basket. Une nouvelle qui est venue refroidir l’enthousiasme de nombreux parents.

La question devrait être clarifiée lors du CNS du 3 juin.

Ainsi, après le communiqué conjoint du fédéral et des entités fédérées, le cabinet de la ministre Valérie Glatigny (MR), compétente pour la Jeunesse mais aussi pour les Sports, a transmis un protocole axé principalement sur les camps des mouvements de jeunesse et les activités récréatives. Elle y précise qu’il faut chez les plus de 12 ans "prêter attention à la nature de l’activité". Un contact intensif entre personnes n’est pas recommandé. La ministre Bénédicte Linard (Ecolo), en charge de l’Enfance, a précisé au même moment que les conditions fixées vendredi concernaient les "plaines de vacances", les "stages culturels ou récréatifs", et les camps de centres de vacances ou d’associations liés à l’ONE. Autrement dit : pas les stages de clubs de sport.

Il apparaît en fait que les stages sportifs pourraient nécessiter des mesures d’hygiène plus spécifiques, pour éviter tout risque de propagation accrue du coronavirus.

La Ligue des familles a dénoncé "la confusion " qui entoure cette annonce. "Il est grand temps que tout cela soit clarifié : les parents ont besoin de s’organiser" , ont- ils réclamé dans un communiqué. "Nous demandons que le Conseil national de sécurité s’empare avec volontarisme de la question du quotidien de nos enfants : école, stages, mais aussi permission pour les enfants de voir des copains."