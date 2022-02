Le ministre de l'Economie et du Travail Pierre-Yves Dermagne considère que "les stages non-rémunérés sont une forme de concurrence déloyale, d’abus des jeunes travailleurs".

En Belgique, il est possible de faire des stages en entreprise sans être payés. Pour l’organisation European Youth Forum, c’est un scandale et cette semaine, le Conseil de l’Europe s’est rejoint à son avis. En mai 2017, le Forum européen de la jeunesse (FEJ) a déposé une plainte auprès du Conseil de l’Europe soulignant que la loi belge autorise les stages non rémunérés, ce qui viole les articles 4 et 7 de la Charte sociale européenne révisée. Mercredi, le Comité européen des Droits sociaux (ECSR) a reconnu que les systèmes actuels d’inspection du travail en Belgique n’offrent pas une protection suffisante aux jeunes stagiaires vulnérables et défavorisés.