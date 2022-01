Par ailleurs, les membres du conseil d'entreprise demandent l'organisation d'un conseil d'entreprise supplémentaire dans tous les sites et au siège central. Le journal De Tijd a rapporté mercredi que le groupe de distribution allemand Metro voulait vendre sa branche belge et que des discussions seraient en cours avec des candidats potentiels. Le patron belge Vincent Nolf a réagi dans le journal en évoquant des "rumeurs et spéculations".

"Selon le CEO, c'est le cours normal des affaires, et il arrive chaque année que cela soit dans la presse, mais le personnel n'est pas rassuré", estime Mme Nevelsteen.

Les syndicats ne sont donc pas au courant d'une vente éventuelle, mais ils ont eu connaissance d'un appel vidéo en décembre entre le CEO de la maison-mère allemande et tous les pays où Metro est présent. Au cours de cette réunion, la question s'est posée de savoir s'il y aurait une autre vente ou des fermetures dans un avenir proche. "La réponse du CEO a été très claire: il a indiqué qu'une analyse était en cours dans tous les pays et que seuls les pays qui fournissaient une contribution positive seraient maintenus dans le porte-feuille. Nous savons que la Belgique ne fait pas partie de ces pays", explique la déléguée syndicale.

Le groupe allemand Metro compte 17 magasins en Belgique: 11 Metro et six Makro. Une grande partie de l'immobilier appartient aussi au groupe de distribution. La chaîne de distribution en Belgique se porte mal depuis plusieurs années.