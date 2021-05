L'UBT-FGTB réclame notamment une augmentation du nombre d'inspecteurs et de leurs moyens. Les syndicats réagissent au lendemain de la diffusion de l'émission "Investigation" de la RTBF, qui s'est intéressé à la problématique du dumping social dans le transport routier. Selon la CSC-Transcom, le reportage a illustré la situation dramatique que vivent les transporteurs routiers victimes de cette pratique. L'UBT-FGTB dénonce "un véritable cancer".

Le syndicat chrétien indique que les 8.000 emplois perdus en Belgique sont occupés par des travailleurs "exploités et sous-payés" provenant d'autres pays européens et même de pays tiers. "Il faut donc agir immédiatement", demande la CSC-Transcom. "Des mesures d'urgence doivent être prises pour s'attaquer efficacement aux pratiques des entreprises belges qui continuent à fausser la concurrence et à exploiter les travailleurs en les considérant comme de nouveaux esclaves modernes." Les syndicats demandent également au gouvernement de mettre en œuvre rapidement le Paquet Mobilité, visant à renforcer les conditions de travail des conducteurs et à garantir une concurrence loyale.