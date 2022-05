Les syndicats du secteur public mènent des actions pour davantage de moyens

Belgique

Plusieurs délégations des syndicats chrétien, socialiste et libéral du secteur public ont rencontré jeudi le Premier ministre Alexander De Croo, la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques Petra De Sutter ainsi que les ministres-présidents régionaux Elio Di Rupo, Rudi Vervoort et Jan Jambon.