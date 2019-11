Ils s'opposent ainsi au projet de la direction. Ils lui présentent dès lors une nouvelle fois leurs revendications, qui concernent notamment une hausse salariale de 1,1% et le maintien des 36 heures pour l'ensemble du personnel, présent et à venir. Et lui demandent une réponse claire et concrète d'ici jeudi prochain. Les organisations se réuniront ensuite pour statuer sur la réponse et décider de la réaction à y apporter.