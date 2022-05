Il y a un peu plus de deux ans, le premier confinement a bouleversé la vie de tous les Belges. Certains ont dû arrêter de travailler, d’autres ont pu le faire de chez eux, mais il y a aussi eu tous ces travailleurs qui ont continué à aller au charbon. Il y a deux ans, on leur prêtait facilement le statut de héros du confinement. Aujourd’hui, certains ont vu leur métier changer définitivement. C’est le cas des facteurs et de tous les travailleurs de Bpost. Du côté des syndicats, on est très attentif à la suite. "Beaucoup de choses ont changé, comme le volume des paquets qui a explosé, même depuis la réouverture des magasins", note Stéphane Daussaint, responsable général Bpost pour la CSC. "Et si les facteurs sont revenus à des procédures classiques pour les recommandés et les signatures, on attend un geste fort au niveau politique en ce qui concerne la libre concurrence sur le marché du paquet."