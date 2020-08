Alors que la saison devrait battre son plein, le secteur du mariage est on ne peut plus actif… non pour organiser des mariages à 10 personnes sans fête mais pour sauver sa peau. Sur 45 000 mariages annuels (entendez les fêtes de mariages, pas les cérémonies civiles), il est probable que près de 40 000 seront annulés en 2020, d’après les chiffres de la nouvelle Fédération francophone des prestataires de mariage. "La perte du CA sera de plus de 70 % voire 100 % pour certains acteurs, étant donné la saisonnalité du secteur de mars à octobre", souligne Isabelle Ghosez, vice-présidente de cette fédération.

(...)