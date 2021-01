De nombreux sportifs se sont rabattus sur le padel en cette période où de nombreuses disciplines sont à l’arrêt. Et ils y ont pris goût.

Comme c’est le cas depuis la mise à l’arrêt de leurs disciplines sportives respectives, Benjamin et ses trois compères s’apprêtent à troquer leurs raquettes de tennis contre celles du padel ce mardi soir sur les terrains du Domaine à Forest. "À la base, j’ai essayé avec des amis parce qu’on ne pouvait rien faire d’autre pendant le confinement, mis à part la course et la natation mais je n’aime pas ça. J’y ai vite pris goût, c’est un sport que je peux pratiquer régulièrement, en outdoor et peu importent les températures", témoigne ce Bruxellois âgé de 28 ans, pour qui la passion se partage d’ordinaire entre la petite balle jaune et le ballon rond.