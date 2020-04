Le manque de matériel de prélèvement empêche toutefois de les généraliser.

Les tests réalisés par la gorge seraient moins efficaces que ceux réalisés par le nez. C’est ce que conclut une étude publiée en avril par l’International Journal of Infectious Diseases (IJID). 353 patients ont été testés via les deux méthodes de détections du Covid. En nasopharyngé, le taux de positifs s’élevait à 19 %. En oropharyngé (par la gorge), il n’était, pour ces mêmes patients, que de 7,6 %. L’étude conclut que "l’écouvillonnage oropharyngé peut entraîner des résultats faussement négatifs remarquables".

Yves Coppieters, éminent épidémiologiste à l’ULB abonde : "La méthode la plus recommandée est le nasopharyngé, à condition que le prélèvement soit bien réalisé. On peut aussi faire des prélèvements dans la gorge. Mais il faut vraiment aller tout au fond chercher le crachat. Or, on sait que le virus est plutôt dans le nez et s’y réplique en première phase, même s’il va aussi tomber dans la gorge ensuite. Donc, la sensibilité est moins bonne avec les tests par la gorge, on risque de perdre en fiabilité."

La porte-parole de Philippe De Backer (Open-VLD), ministre chargé de la gestion du matériel de lutte contre le Covid, assure pourtant que "les virologues ont confirmé et validé qu’un écouvillon oropharingé est aussi fiable qu’un écouvillon nasopharingé".

Chez Sciensano, l’Institut scientifique de santé publique, on nuance les propos du cabinet De Backer. "Les tests oropharyngés sont un peu moins sensibles. L’échantillonnage de référence reste le nasopharyngé. Mais plusieurs études ont démontré qu’un frottis du nez combiné avec un frottis de la gorge donne un bon résultat. C’est une alternative possible. Même si le résultat reste un peu inférieur au nasopharyngal. On perd quelques pourcents de sensibilité, précise Steven Van Gucht, président du Comité scientifique de Sciensano qui se base sur d’autres études que celle de l’IJID. Celle du Clinical Journal of Microbiology montre que sur 37 patients testés positifs en nasopharyngal, 33 l’étaient aussi avec l’autre méthode. On perd donc quelques pourcents mais ce n’est pas énorme. Il est vrai que si c’est possible, c’est mieux de faire un nasopharyngal."

Le constat d’une moindre fiabilité de l’oropharyngé est donc partagé. Pourquoi dès lors le fédéral n’a-t-il pas uniquement procédé avec ce système ? "C’est principalement dû au manque de matériel de prélèvement. Pour prendre un prélèvement nasopharyngal, il faut un écouvillon très fin et il y a un manque au niveau international de ce matériel. C’est pour cela qu’on utilise des alternatives, un écouvillon plus épais à introduire par la gorge. Une petite sous-estimation (du nombre de contaminés) est possible, mais on parle de quelques cas sur 100, tempère Steven Van Gucht. Dans une maison de repos, il est vrai que cela peut faire une différence. C’est pour cela qu’il faut prendre en compte les symptômes. Si une personne présente des symptômes typiques du Covid-19 mais est testée négative, il faut répéter le test."