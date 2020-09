Si de très nombreux laboratoires médicaux planchent actuellement sur la recherche d’un vaccin contre le Covid-19, d’autres travaillent sur des tests simples et rapides. Ceux-ci, déjà disponibles en vente en France, sont des tests de recherche d’anticorps (tests sérologiques) réalisés à partir d’une goutte de sang prélevée au bout du doigt.

À l’aide d’une aiguille, on fait apparaître une goutte de sang qu’on dépose dans le dispositif. Et trois minutes plus tard, parfois un peu plus, le résultat est visible (comme un test de grossesse). "Il existe aussi des tests rapides mais qui sont utilisés dans un environnement médical, recherchant les antigènes du virus : là, on part d’un prélèvement naso-pharyngé (nécessite un prélèvement nasal), administré par un médecin, le résultat peut alors s’observer après 30 minutes, le but étant de savoir si l’on est actuellement touché par le Covid-19", précise Jean Ruelle, virologue et chercheur à l’Institut de recherche expérimentale et clinique UCLouvain.