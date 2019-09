Les timbres-poste seront plus chers à partir du 1er janvier 2020, annoncent vendredi bpost et l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT).

Le timbre prior sera vendu au prix unitaire de 1,21 euro, soit une hausse de 21% par rapport à 2019 et de 53,2% par rapport à 2017. Le timbre non prior passera lui à 1,01 euro (+6,32%).

Cette adaptation des tarifs doit compenser partiellement l'augmentation des frais fixes causée par la forte diminution du courrier, précise bpost. En moins de 10 ans, l'entreprise postale a perdu un tiers de ses volumes de correspondance.