Deux personnes en terrasse, deux à l’intérieur. Au restaurant Le Paon, sur la Grand-Place de Bruxelles, le nettoyage prend plus de temps que le service ces dernières semaines. "On a pu prolonger la terrasse sur la place mais on n’a pas plus de clients, même avec du beau temps, donc ça ne nous sert à rien", se désole Tsiko, en passant le chiffon sur une table. Comme ses collègues, il se retrouve à multiplier les casquettes. " Cuisine, salle, bar… on est obligés de tout faire en effectif réduit : 70 % du personnel est resté au chômage."

Tsiko reconnaît bien volontiers que la majorité de sa clientèle est composée de touristes soucieux de déjeuner avec une vue sur l’hôtel de ville. Mais les touristes étrangers sont absents