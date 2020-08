Pour les plages les plus fréquentées, il est obligatoire de réserver du jeudi 6 au mercredi 12 août. La ville d'Ostende invite les visiteurs à bien planifier leur visite et à réserver pour les prochains jours. Ce week-end s'annonce chargé à la Côte. C'est pourquoi la ville d'Ostende a réactivé son système de réservations pour les trois plages les plus fréquentées. À l'origine, le système devait être activé du 6 au 9 août, mais il est déjà prolongé au moins jusqu'au mercredi 12 août.

Les plages de la Groeistrand et la Groot Strand affichent déjà complet pour samedi. Il y a encore de la place sur la Klein Strand, mais cette zone n'est pas surveillée et il n'est donc pas permis d'y nager. La Ville recommande d'éviter les plages les plus fréquentées et de se rendre sur des plages plus calmes. Il est également conseillé d'utiliser les parkings de plage pour garer sa voiture.

Le bourgmestre Bart Tommelein (Open Vld) souligne également qu'un plan de sécurité a été mis sur pied avec la SNCB pour éviter des situations telles que le chaos qui a régné dans la gare la semaine dernière. "Les visiteurs qui se rendent en train à Ostende peuvent activer la fonction 'notifications' de l'application SNCB. Il s'agit d'un système d'alerte dans l'application qui vous informe en temps réel de la situation de votre train. Ainsi, tout le monde peut visiter Ostende sans souci", dit M. Tommelein. Le port du masque est également obligatoire dans les rues commerçantes d'Ostende ainsi que sur la digue.