Les vacances de Toussaint prolongées de trois jours pour anticiper le code orange ? Les acteurs de l'enseignement se préparent à tous les scénarios Belgique Maïli Bernaerts © BELGA

Selon plusieurs acteurs de l’enseignement, la prolongation des vacances d’automne aurait pour but d’aider les enseignants à récupérer un peu d’énergie dans un contexte difficile mais aussi à préparer leurs cours dans l’optique d’un passage de plus en plus probable à un enseignement hybride qui mêlerait enseignement en présentiel dans les écoles et enseignement à distance.