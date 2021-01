Se dirige-t-on vers une prolongation des vacances de Carnaval ? Du côté de la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS), on nous dit que c’est une des pistes qui seront étudiées vendredi dans le cadre d’une réunion avec les experts sanitaires. Une communication devrait être faite à l’issue de la réunion. Les établissements et les parents seront donc normalement fixés vendredi au plus tard.

"Une fermeture des écoles supplémentaire la semaine avant ou après le congé de carnaval fait partie des cartouches qui pourraient être utilisées si les experts estiment que c’est nécessaire. Mais il ne s’agirait pas d’une prolongation à proprement parler : les enseignants continueraient à faire cours à distance. Il n’y aurait donc qu’une seule vraie semaine de vacances. Dans tous les cas, une communication est prévue vendredi afin que les écoles puissent s’organiser au cas où il faudrait prévoir une semaine de cours à distance", explique Jean-François Mahieu, porte-parole de Caroline Désir.

Selon l’ONE (Office de la naissance et de l’enfance), 235 cas positifs ont été dénombrés dans les écoles entre le 4 et le 10 janvier derniers. "La situation dans les écoles est calme. Les experts suivent la situation de très près, d’une part car l’impact du retour à l’école ne peut pas encore être évalué, d’autre part au vu des retours de voyage et de l’apparition sur notre territoire des variants du virus qui se transmettent plus facilement", a précisé l’organisme.