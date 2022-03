Les prévisions des prochains jours vont voir revenir les bons vieux dictons comme “avril, ne te découvres pas d’un fil”, ou encore “Noël au balcon, Pâques aux tisons”. Si l’exemple est parfait pour le premier, il faut adapter un peu les dates pour le second, le week-end de Pâques n’arrivant que deux semaines plus tard, et les records de températures n’ayant été battus qu’autour du Nouvel an, pour rappel.

Quoi qu’il en soit, les prochains jours vont nous rappeler que nous sommes bien en Belgique, fin mars, début avril, et qu’on est encore loin des très beaux jours du printemps.