LLes incertitudes que laisse planer la propagation du variant Omicron et l’éventualité d’une cinquième vague cachée dans la quatrième ont plombé les membres du Comité de concertation. Va-t-on assez loin dans les nouvelles mesures ? Ou pas assez ?

Autour de la table de négociations, personne ne le savait réellement. "On ne voulait pas paniquer comme aux Pays-Bas et tout reconfiner, explique un ministre désabusé. Mais, face à l’absence de consensus scientifique, on commence même à douter de nos propres certitudes politiques respectives…"

"David, on t’aime bien, mais…"