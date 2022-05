Les visites à domicile effectuées par les médecins généralistes dans les trois Régions belges sont en forte baisse. Ces dernières ont en effet diminué de 21,2% pour la période 2011-2019, c’est ce qui ressort d'un rapport de l'Observatoire de la Santé et du Social de Bruxelles-Capitale publié ce mardi. Et c'est en Région bruxelloise que la part de visites à domicile est la plus faible. “C’est une tendance lourde observée ces dernières années alors que la Belgique était championne du monde en la matière, constate Christophe Barbut, président du collège de médecine générale (CMG).