Les visites dans les maisons de repos et institutions pour personnes handicapées ne pourront pas commencer dès le début de la semaine prochaine, a affirmé jeudi la ministre wallone en charge des politiques de santé Christie Morreale (PS), suite à l’annonce de la première ministre Sophie Wilmès de laisser la d’autoriser les visites à condition de respecter certaines conditions.

“Nous comprenons tout à fait les difficultés de nombreuses familles et résidents. Il nous semble toutefois important de définir préalablement les modalités pratiques permettant de combiner celles-ci avec les exigences de protection de la santé”, indique la ministre dans un communiqué.

“A l’heure actuelle, la priorité est de continuer à tester le personnel et les résidents des maisons de repos”, précise-t-elle.

Le son de cloche est similaire pour la région bruxelloise, où c’est un Ecolo, Alain Maron qui est en charge de la santé.

“Dès qu’on a appris la décision du Conseil National de Sécurité, on a activé un processus de concertation avec les directions des maisons de repos et les organiations syndicales afin de déterminer les modalités en vigueur lors des visites. La question du délai ainsi que de la sécurité des résidents et du personnel doit aussi être étudiée afin de limiter au maximum les risques de contamination.”

Alain Maron ne s’oppose pas pour autant à la position de Sophie Wilmès. “Autoriser les visites dans les maisons de repos et institutions pour personnes handicapées est sans doute une bonne chose. On observe beaucoup de désespoir chez les résidents et ça ne fait que s’amplifier avec le temps. L’intention du Conseil de Sécurité est bonne mais il faudra y aller progressivement. La concertation est en cours, on a demandé aux personnes autour de la table d’identifier les problèmes concrèts qui pourraient se présenter afin de pouvoir y répondre. Le but est de redonner progressivement de l’espoir aux résidents et de leur permettre d’avoir de la visite s’ils le souhaitent. Si tout le monde est d’accord, les demandes doivent être entendues. On parle d’être humains, le dispositif actuel manque d’humanoité et il est important d’en redonner. Pour la question de la sécurité, on ne peut jamais être sûr à 100%. Le risque zéro n’existe pas mais nous ferons en sorte de minimiser les risques”, souligne-t-il.