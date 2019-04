Primera Air, Wow ou Norwegian…, les exemples récents ont montré que les compagnies aériennes qui s’attaquent au marché des vols low cost entre l’Europe et les États-Unis prennent des risques. Les deux premières compagnies citées ont fait faillite ces derniers mois, tandis que le transporteur norvégien est en grosse difficulté financière. En fait, depuis quarante ans et la tentative avortée du "Skytrain" de Sir Freddie Laker, aucune compagnie aérienne n’a réussi à s’installer durablement sur ce créneau. Et pourtant, les tentatives n’ont pas manqué.