Selon nos informations, une forme de consensus existait au Fédéral avant le début de la réunion sur plusieurs points clés, qui doivent toutefois encore être discutés et validés avec les représentants des entités fédérées. Une interdiction des voyages non essentiels et touristiques à l'étranger devrait bien être annoncée dans la conférence de presse qui suivra le comité de concertation, ce vendredi.





Seules certaines exceptions, notamment pour raisons professionnelles et bien sûr pour les frontaliers, seraient tolérées pour les voyages à l'étranger. Les dates durant lesquelles s'appliquera cette interdiction doivent encore être tranchées.

Concernant les résidents belges frontaliers, la règle des 48 h autorisées dans le pays visité sans devoir se soumettre à un test PCR ou à la quarantaine au retour dans le pays de résidence, resterait d'application.



Pour rappel, il avait été question d'abaisser la durée du séjour à l'étranger à maximum 16h, au-delà un test PCR et une quarantaine étant requis. Mais, selon nos infos, cette réduction de 48 à 16 h ne devrait finalement pas être retenue (du moins à ce stade) par nos autorités.





En revanche, la durée de la quarantaine devrait bien, comme évoqué début de semaine par La DH, être augmentée à 10 jours, au lieu de 7 actuellement.

Métiers de contact : un go pour le 15 février ?

Une discussion doit avoir lieu sur les métiers de contact (salons de coiffure, de tatouage, de beauté, etc.). Elio Di Rupo, ministre-président wallon, a plaidé pour qu'on donne des perspectives de réouverture aux métiers de contacts, citant la mi-février. Cet aspect doit encore être discuté et le débat portera sur les dates, notamment.

La réunion du comité de concertation a débuté ce vendredi à 14h, avec au centre des discussions le renforcement des mesures liées aux frontières et aux voyages à l'étranger.