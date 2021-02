La ZAD d’Arlon, installée depuis un an et demi, n’est plus uniquement une préoccupation locale. La Zone à défendre inquiète au plus haut niveau du pays. De sorte qu’une expulsion des zadistes est envisagée par la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden

De quoi s’agit-il ici ? D’une occupation de la sablière de Scopach par des militants. De désobéissance civile, illégale, à des fins environnementales puisque l’enjeu est de préserver le site et saboter un projet de zone industrielle.

La ministre constate qu’un avis d’expulsion a été signifié par huissier de justice sur la base d’un jugement de décembre 2019. "Depuis lors, aucune concertation n’a pu aboutir...