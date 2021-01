Letto, jeune berger malinois, a été adopté par Antoine et sa sœur Amandine en août dernier. "La Dernière Heure" a assisté à la scène attendrissante.

À deux pas du local qui fait office d’accueil et de boutique, un berger malinois s’impatiente dans une grande cage métallique de la SPA de la Louvière. Pour Letto, trois ans, c’est le grand jour. Le chien ne réalise sans doute pas encore que les deux adolescents qui sont venus lui rendre visite sont sa nouvelle famille et qu’il ne retrouvera avec un peu de chance plus jamais la cage qu’il a occupée pendant de trop longues semaines.

(...)