Attablées à la terrasse d’une brasserie de la Grand-Place de Lille, Marion et Karène savouraient, mardi vers 11 h 30, leur premier café en terrasse depuis le 15 mars, date de la fermeture des restaurants et bars en France. "On avait l’habitude de prendre des cafés à emporter, commentent les deux amies. Mais en savourer un en terrasse, ça n’a pas de prix. Ça a beaucoup plus de saveur qu’à la maison. Ça nous manquait énormément."