Au lendemain des élections législatives, découvrant le casting de la nouvelle majorité arc-en-ciel en Région wallonne ou en parcourant leur Déclaration de politique régionale et leurs nombreuses promesses d’action, une évidence politique s’imposait à l’ancien Ministre du Budget André Antoine qui déclairait à l’époque. : "en Wallonie, on va atteindre une dette vertigineuse. Le budget de la Wallonie : c’est un drame financier".

Trente mois plus tard, "les faits connus et les chiffres officiels confirment pleinement le présage du drame financier. L’heure des comptes a donc sonné pour mesurer la gravité de notre situation financière wallonne et les nécessaires réponses politiques qu’il faut d’urgence formuler pour y faire face."

Avec Les Engagés, André Antoine s’est penché sur la problématique "pour éveiller ou provoquer une prise de conscience citoyenne et, bien sûr, une réaction appropriée des décideurs politiques, confrontés à des enjeux sans précédent. L’heure du changement doit désormais se substituer aux leurres des changements."