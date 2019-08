Lidl rappelle des bouteilles de 'Freeway Cola 2l' car les emballages de ces boissons peuvent être défectueux après une exposition à la chaleur, indique vendredi la chaîne de supermarchés.

Les fonds des bouteilles peuvent en effet se fissurer et les bouchons peuvent se désolidariser spontanément après une exposition à des températures hautes. Il s'agit plus précisément de bouteilles de Freeway Cola de deux litres avec comme dates de durabilité minimale (DDM) le 24/07/2020 et 25/07/2020, seulement en combinaison avec le code ME3, et de Freeway Cola Light, de la même contenance et avec comme DDM le 26/07/2020, de nouveau seulement en combinaison avec le code ME3, précise Lidl, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

Les produits sont retirés de la vente. La chaîne de supermarchés demande à ses clients de ne pas consommer les articles achetés mais de les ramener à un point de vente. Les clients seront remboursés, avec ou sans ticket de caisse.

Lidl recommande de manipuler les bouteilles avec précaution étant donné qu'elles contiennent un produit gazeux. Les bouteilles non entamées ne doivent pas être ouvertes et il convient de les ramener dans un sac plastique tout en les conservant à l'abri de la chaleur et du soleil comme mentionné sur l'emballage, est-il encore demandé.