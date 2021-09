Une perte d’1,5 million à Liège

La ville compte plus de 500 bâtiments publics. La hausse du prix du gaz impactera durement la cité principautaire.

Deuxième ville la plus peuplée de Wallonie, Liège est aussi l’une de celles qui seront le plus impactées par la hausse des prix de l’énergie. La cité principautaire totalise plus de 500 bâtiments publics, dont certains très énergivores : piscines, centres sportifs, écoles… Et si le contrat d’approvisionnement garantit une stabilité de la facture, l’échevine des Finances liégeoise a calculé que, rien que pour le gaz, la hausse des prix entraînera des dépenses supplémentaires proches de 1,5 million d’euros ! "Depuis plusieurs années, nous avons fait de gros efforts pour procéder à l’isolation des bâtiments et pour remplacer l’éclairage public par du led, moins énergivore, confie Christine Defraigne. Mais c’est un processus extrêmement long et coûteux. Isoler plus de 500 bâtiments publics ne se fait pas d’un claquement de doigts. C’est un processus de longue haleine. Et malgré tous nos efforts, le surcoût dû au prix de l’énergie sera énorme. C’est une crise de plus dont nous nous serions bien passés."