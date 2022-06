L'objectif de cette réforme est de mettre un terme aux abus constatés dans le secteur de la livraison des colis. La ministre n'a pas voulu entrer dans le détail de la future loi. Elle en a toutefois livré les axes principaux. Il s'agira par exemple d'assurer la transparence sur la situation des livreurs et éviter les abus liés à un éparpillement entre sous-traitants qui finit par rendre tout contrôle impossible. "On doit savoir qui travaille pour qui, où et quand, avec combien de colis et pour quelle rémunération", a expliqué Mme De Sutter. La réforme doit également par divers moyens prévenir une charge de travail insupportable pour les livreurs: soit en contraignant les entreprises à des minima ou des maxima, en imposant un nombre de contrats fixes et une rémunération minimale des indépendants, en limitant le nombre d'heures de travail, soit en obligeant le secteur à protéger lui-même ses travailleurs par la certification des entreprises.

"Pour moi, il n'est pas absolument nécessaire d'avoir des quotas mais alors, par la certification, les entreprises devront montrer qu'elles respectent les conditions", a souligné la ministre.

Le recours à des tachygraphes électroniques (qui enregistre la vitesse, le temps de conduite ou d'activités), comme dans les camions, est également envisagé pour les camionnettes.

Les conditions de travail dans ce secteur ont fait récemment scandale et conduit à la détention de dirigeants de la société de courrier PostNL. Auditionnés il y a deux semaines, les syndicats du secteur des transports ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont notamment mis en garde contre la pratique des frais de livraison plancher, voire gratuits. La ministre dit vouloir assurer une concurrence loyale et pratiquer le "coût réél", qu'il soit social, économique et environnemental, et l'"internaliser" plutôt que de le faire payer in fine par le livreur. "Cela implique que l'on garantit un minimum social ou un standard établi. Après, le marché devra s'organiser. Nous allons offrir une protection à tous les livreurs, pas seulement en fonction du statut", a-t-elle ajouté.

Dans la majorité, le PS a manifesté son impatience devant l'adoption d'une nouvelle loi. "Il y a urgence à intervenir. Il faut s'attaquer aux racines du mal. Malgré des procédures en cours, les abus se poursuivent", a affirmé Jean-Marc Delizée. Le PTB a exprimé sa "colère". Selon la députée Maria Vindevoghel, la sous-traitance ne sera pas limitée par le texte en préparation et les entreprises ne seront pas contraintes d'employer une partie de leur personnel sous contrat de travail. "Nous allons placer la barre haut pour 100% des collaborateurs et pas seulement pour 50% ou 80%", a répondu la ministre.

L'élaboration de la nouvelle loi se déroule dans un contexte compliqué, non seulement dans le monde économique, où certaines entreprises s'opposent à une réglementation trop contraignante, mais également politique. Les libéraux, en particulier l'Open Vld, grand défenseur du développement du commerce électronique, partagent également cette crainte. "Vous êtes la première à vous attaquer frontalement à ces questions, des questions de société qui dépassent largement vos compétences. Et vous n'avez pas que des alliés", a souligné Nicolas Parent (Ecolo-Groen).