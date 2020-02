Rencontre avec Jean-Pierre Coenen, président de la Ligue des droits de l’enfant.

Vous défendez, en tant que président de la Ligue des droits de l’enfant, une série de propositions qui vont à l’encontre de ce qui se pratique dans notre système scolaire. Parmi elles : la fin des notes. Pourquoi ?

"Notre système d’enseignement est dramatique. Il dysfonctionne complètement mais on refuse dans la plupart des écoles de remettre une série de choses en question comme les devoirs, le redoublement et les notes. Les professeurs se demandent ce qu’ils peuvent bien faire s’ils ne peuvent pas mettre de points aux élèves. Il est pourtant possible de faire autrement. En Finlande, la note la plus basse, c’est 4 /10. Avec un quatre, l’élève sait qu’il peut rattraper son retard et remédier à ses difficultés, Ce n’est pas un échec dramatique. Ici, quand un élève a un zéro en octobre, il va avoir beaucoup de difficultés à se rattraper pour le bulletin de Noël et son année est déjà pratiquement fichue parce que le prof a décidé que l’élève n’était pas capable de réussir son année."

(...)