La Première ministre Sophie Wilmès reconnait que les mesures décidées, jeudi soir, par le Conseil national de Sécurité pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 sont du "jamais vu". "Mais je suis convaincue que les Belges sont responsables et solidaires", a-t-elle déclaré au micro de Radio 1, vendredi matin. La cheffe du gouvernement insiste aussi sur le fait que ces mesures ne constituent pas un "lockdown" et qu'elles ont justement pour but de ne pas en arriver à un tel blocage. Elle a enfin précisé que les mesures d'urgence auront la priorité sur le budget. "Il s'agit d'une situation grave", souligne Sophie Wilmès, selon qui le caractère drastique des mesures prises est nécessaire pour éviter un pic de contaminations.

"Nous souhaitons éviter de devoir en arriver à un 'lockdown'", a-t-elle ajouté. "C'est exactement pour cela que nous prenons ces décisions." Selon la Première ministre, la situation et l'impact socio-économique seront évalués en continu, le but étant d'appliquer des restrictions "nécessaires, proportionnelles et faisables".

Sophie Wilmès est aussi d'accord avec le gouverneur de la Banque nationale Pierre Wunsch, qui affirme que la réduction du déficit budgétaire est désormais secondaire par rapport aux mesures d'urgence dans la lutte contre le coronavirus. "Le budget est, certes, important mais notre priorité n'est pas là pour l'instant. C'est la santé de la population qui prévaut", considère la cheffe du gouvernement, qui a précisé que des accords ont déjà été conclus au niveau européen pour assouplir les règles budgétaires européennes.